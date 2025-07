Ha rubato una bicicletta lasciata momentaneamente incustodita in via Napoli, ma è stato rincorso, affrontato e infine bloccato prima dall’intervento dei passanti e poi dai carabinieri. Un 25enne di origine tunisina, disoccupato e domiciliato a Monastir, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della sezione radiomobile di Cagliari con l’accusa di rapina impropria.

Secondo la ricostruzione, il giovane avrebbe sottratto la bicicletta di un ventenne barbiere residente a Samassi, approfittando di una breve sosta. La vittima, accortasi subito del furto, ha inseguito il ladro fino a via Roma, dove ha cercato di recuperare il mezzo, dando vita a una colluttazione.

Le grida hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, che sono intervenuti per aiutare il giovane derubato e contribuire a bloccare l’aggressore. Nel frattempo è partita la chiamata al 112: i carabinieri sono arrivati in pochi minuti e hanno fermato definitivamente il 25enne, portandolo poi nella stazione di Cagliari-Villanova. L’uomo comparirà davanti al giudice in mattinata per il rito direttissimo.