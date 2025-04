Una fuga degna di un film, interrotta solo da un blitz fulmineo dei carabinieri. È quanto accaduto a Cagliari, dove un automobilista, dopo aver avuto il veicolo rimosso, ha deciso di fuggire dal deposito della Polizia municipale in viale Monastir a bordo dell’auto appena confiscata.

L’uomo, avvistato subito dopo dai vigili urbani, è stato immediatamente inseguito. L’inseguimento, che ha coinvolto anche i carabinieri del Radiomobile, si è concluso in breve tempo: l’automobilista è stato bloccato in via del Commercio, grazie alla prontezza dei militari che, grazie alla targa dell’auto, sono riusciti a risalire alla sua posizione.

Ora l’uomo rischia non solo una denuncia penale, ma anche una serie di sanzioni amministrative per la sua azione imprudente. Un’operazione che conferma la determinazione delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, anche di fronte a comportamenti eclatanti come quello di ieri.