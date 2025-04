Ennesimo tamponamento questo pomeriggio sull’Asse Mediano vicino Genneruxi, in direzione Poetto. Tre le auto coinvolte nel sinistro, le cui cause sono ancora da accertare. Il personale del 118 è arrivato suo posto per prestare soccorso alcuni feriti, che fortunatamente non hanno riportato traumi seri. Si registrano forti disagi sulla viabilità soprattutto in via Cadello, a Pirri, in via Peretti, in via dei Valenzani e in viale Marconi. Lunghissime code e traffico bloccato.

Foto Ettore Businco