Cagliari, tragedia sfiorata all’Università: “Un operaio colpito in pieno da una vetrata crollata in Studi Umanistici” 

Una vetrata è crollata in una delle aule principali della facoltà di Studi Umanistici a Cagliari, nel plesso di Sa Duchessa, in via Is Mirrionis. A denunciarlo è l’associazione studentesca Unicaralis, che ha pubblicato anche varie foto del grave incidente. Da quanto hanno appreso i rappresentanti dell’associazione, la vetrata “ha colpito in pieno un operaio che ha riportato oltre a un trauma cranico, tre costole rotte e un’escoriazione alla spalla. L’incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi, è però passato in sordina. La gravità dell’accaduto non può essere ignorata. Mettere a rischio l’incolumità di chi lavora e studia nell’ateneo è inaccettabile. Il silenzio scelto dall’amministrazione solleva domande sull’impegno nel garantire sicurezza e trasparenza”, tuonano gli studenti. E la mente di tutti torna al crollo dell’aula Vardabasso, avvenuto due anni fa. In quell’occasione, fortunatamente, tutta la struttura era vuota: gli studenti se n’erano andati alle venti, l’aula era collassata circa un’ora dopo.

Ecco perché, a detta di Unicaralis, “è ancora di più doveroso mettere in sicurezza gli edifici e le aule dell’Ateneo. Alla luce di ciò chiediamo quindi chiarezza in merito a quanto accaduto, disponibili come sempre al confronto”.