Cagliari, tragedia in piazza Caschili: 58enne muore al volante della sua auto. Fatale quasi certamente un malore. Nella tarda mattinata di oggi, la Polizia Locale e’ intervenuta a seguito della presenza di una persona riversa nel volante di un’autovettura lasciata in sosta nella piazza Caschili a Cagliari. Il personale della Municipale, ha richiesto immediatamente l’intervento degli operatori sanitari del 118 che, intervenuti tempestivamente, nonostante i tentativi di rianimare la persona ne hanno constatato il decesso. Il deceduto e’ stato identificato per C.A., 58enne residente in provincia di Cagliari. Su disposizione del magistrato di turno, è stata trasportato presso la camera mortuaria del cimitero di San Michele per gli accertamenti a cura del medico legale.