Una finestra aperta nella stanza dove era ricoverato, al secondo piano nel reparto di Pneumologia del Santissima Trinità di Cagliari, nessun segno di violenza sul corpo, il cadavere avvistato da alcuni operai che hanno immediatamente lanciato l’allarme: aveva 53 anni, come fanno sapere fonti ospedaliere, l’uomo trovato morto in uno dei cortili interni dell’ospedale di via Is Mirrionis, proprio quello davanti al reparto dove era ricoverato con numerosi problemi di salute.

La direzione sanitaria, che ha espresso vicinanza alla famiglia e dispiacere per quanto accaduto, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, il magistrato di turno ha effettuato i rilievi e, stando a quanto trapela, non ci sono elementi che possano far pensare al coinvolgimento di altre persone nel decesso, come del resto sembra testimoniare la finestra trovata ancora aperta.

Non è la prima volta che drammi così accadono al Santissima Trinità: a gennaio dell’anno scorso il cadavere di un anziano venne ritrovato nei sotterranei dell’ospedale, come anche nel 2018 venne ritrovato il cadavere di un uomo di quarant’anni.