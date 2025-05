Nella notte appena trascorsa i Carabinieri della Stazione di Muravera, durante un servizio di controllo del territorio in piazza Europa, hanno tratto in arresto in flagranza un diciottenne del luogo, studente incensurato, ritenuto responsabile di detenzione e cessione di sostanza stupefacente; contestualmente hanno segnalato alla Prefettura, per consumo personale, un diciannovenne di San Vito e una giovanissima ragazza.

I militari, insospettiti da movimenti anomali nei pressi della piazza, hanno osservato il giovane muraverese mentre consegnava alcune dosi di marijuana agli altri due ragazzi. Subito dopo l’intervento, la perquisizione personale e domiciliare ha permesso di rinvenire nella disponibilità dell’arrestato 87 grammi di marijuana, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e oltre 10mila euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Le modiche quantità destinate ai due acquirenti – circa due grammi di marijuana al diciannovenne e uno spinello già confezionato alla ragazza – sono state sequestrate e assunte in carico dagli operanti ai fini delle analisi di rito.

Al termine delle formalità, il diciottenne è stato condotto davanti all’Autorità Giudiziaria per il giudizio direttissimo fissato nella mattinata odierna, mentre i due giovani segnalati dovranno ora affrontare il procedimento amministrativo previsto per chi detiene stupefacenti ad uso personale.