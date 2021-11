Cagliari, traffico infernale da viale Trieste a via Roma: i lavori paralizzano il centro

Una mattina di caos, sul fronte del traffico, in pieno centro a Cagliari. I nuovi lavori per la segnaletica e l’asfalto nel tratto di via Roma più vicino a viale Trieste mandano ko la viabilità. Centinaia di automobili e tanti pullman a passo di lumaca, con un maxi “tappo” proprio in piazza Matteotti. Regna l’inferno sino al Largo Carlo Felice, dove gli agenti della polizia Locale cercano di fare il possibile per snellire il traffico. Ma è quasi impossibile, con una corsia in meno tutti in fila indiana anche per 40 minuti, anche nelle ore di punta.