Continuano i “miracoli” dell’assessorato al traffico cagliaritano. In un normale venerdì sera, con poco afflusso di auto, i cagliaritani- già in semi vacanza- Pirri è completamente paralizzata. Ci vogliono 10 minuti soltanto per superare il semaforo di via Risorgimento. La chiusura di via Vesalio, che di sta protraendo più del previsto, sta mettendo a dura prova la circolazione nella periferia cagliaritana. Tempi di percorrenza lunghissimi, appuntamenti saltati, e come l’altra mattina Cagliari si conferma invivibile, dove la circolazione è letteralmente nel caos e i tanti cantieri comunali e la presenza di auto in doppia fila che non vengono quasi mai sanzionate stanno veramente facendo impazzire chi si trova alla guida.