I Vigili del Fuoco della Centrale operativa del Comando di Cagliari sono intervenuti questa mattina per soccorrere una turista di nazionalità americana che si è avventurata in un sentiero di un percorso escursionistico tra le località di Calamosca e l’area belvedere della Sella del Diavolo.

La donna dopo una caduta ha riportato danni a una gamba e sì è reso necessario l’intervento congiunto di due squadre dei vigili del fuoco, tra cui anche gli specialisti del nucleo SAF (speleo alpino fluviali) dei Vigili del fuoco di Cagliari e del personale sanitario del 118.

Stabilizzata e affidata ai sanitari per le cure, fortunatamente non ha riportato gravi danni.