Traffico incubo e parcheggi peggio: con l’avvicinarsi delle feste di Natale decidere di andare in centro (e non solo) a Cagliari è un atto di fede. File infinite, intasamenti e poche possibilità di trovare una sistemazione per l’auto. E allora si ripropone la domanda che ciclicamente ritorna: che fine ha fatto la promessa di aprire al pubblico i parcheggi dei dipendenti regionali che, dopo l’orario di lavoro, restano completamente liberi fino all’indomani? Una promessa mai realizzata che risale ad anni fa, prima con Truzzu, che ironia della sorte ha presentato una mozione in consiglio regionale, poi con Zedda ter e ora con la stessa Regione: a ottobre l’assessore Spanedda aveva annunciato una fase di sperimentazione che però non è ancora partita. “L’obiettivo è avviare presto la sperimentazione”, aveva detto Spanedda: quanto presto, non è dato sapere.

I parcheggi della regione sono 1500, preziosissimi: 114 dell’assessorato regionale al Turismo, 110 dell’assessorato agli Affari Generali, 115 dell’assessorato alla Sanità, 110 dell’assessorato all’Ambiente, 294 (di cui 70 riservati a motoveicoli) dell’assessorato alla Programmazione, 35 dell’assessorato all’Industria, 200 nell’autosilo di via Caprera, 23 in via Biasi, 516 nell’autorimessa del palazzo Ex Sem.