Che fine ha fatto la rotatoria di piazza d’Armi, promessa dal sindaco Massimo Zedda lo scorso 16 luglio durante la presentazione del progetto di viale Merello e ancora in fase del tutto progettuale? Se lo chiede il consigliere comunale di Alleanza Sardegna Roberto Mura, che ha presentato un’interrogazione e proposto la realizzazione di una rotonda provvisoria in commissione Mobilità e Trasporti.

“La realizzazione della rotatoria di Piazza d’Armi è fondamentale per dare risposte al problema del traffico e della sicurezza stradale in questa parte della città così importante e frequentata. Credo sia urgente, in attesa della realizzazione della rotatoria definitiva, realizzarne subito una provvisoria che potrebbe dare immediatamente risposte al problema del traffico e della sicurezza stradale in Piazza d’Armi e in tutte le vie della zona, dove insistono importanti poli universitari e passano ogni giorno migliaia di persone”, dice il consigliere di Alleanza Sardegna.

Mura ha avanzato la sua proposta nella commissione dove oggi si è tenuta l’audizione dell’ex assessore Mauro Coni, tra i redattori del piano di mobilità sostenibile. “Quello di piazza d’Armi è un problema reale, cinque strade che si incrociano e dove da una parte arrivano gli automobilisti da fuori città e dall’altra chi arriva dal centro e dalle zone di via Trento e viale Trieste. E’ indispensabile realizzare una rotonda, anche provvisoria con i new jersey, perché l’intensità del traffico non è più sostenibile.

Per la nuova rotatoria inserita nel puc il progetto c’è e le risorse ci sono. Il problema è però legato alla resistenza del pavimento in Piazza d’Armi, con un continuo rimpallo fra comune e regione per individuare il materiale adeguato a garantire sicurezza a automobilisti e pedoni.

Mura ha dunque presentato un’interrogazione sui tempi di realizzazione della rotonda e sul perché non si pensi immediatamente a una soluzione provvisoria.