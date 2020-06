Cagliari, tornano i mercatini all’aperto: “Due clienti per ambulante, obbligatori transenne o nastri”

A Cagliari ritornano i mercatini all’aperto, a quasi trale mesi dal lockdown per il Coronavirus. Il sindaco Paolo Truzzu firma la nuova ordinanza valida sino al trentuno luglio prossimo. Ecco le nuove regole, tra distanziamenti e controlli: gli organizzatori dovranno stilare il calendario col Suape e tutte le aree dovranno essere “fisicamente delimitate al fine di garantire il controllo e il contingentamento degli accessi i quali sono consentiti nella misura massima contemporanea di non più di due clienti per ambulante; i singoli concessionari in relazione ai mercati e l’organizzazione titolare della concessione di suolo pubblico negli altri casi” dovranno garantire “a propria cura, spese e responsabilità la delimitazione dell’area mercatale mediante transenne o nastro bicolore biancorosso”.

Ancora: “I singoli concessionari e l’organizzazione titolare della concessione di suolo pubblico negli altri casi” dovranno garantire “per tutta la durata oraria giornaliera dell’attività, il controllo dei varchi, la verifica del perimetro dell’area mercatale e il contingentamento degli accessi come sopra disposto, a tal fine, comunicando preventivamente al Comando della Polizia Locale i nominativi del personale impiegato nelle attività di controllo”.

“Con specifico riferimento al commercio su area pubblica, è ammesso il commercio su area pubblica in forma itinerante per tutte le categorie merceologiche ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della diffusione del virus Covid-19 e fermo restando l’obbligo di rispettare, durante le soste, il contingentamento dei clienti, i quali sono consentiti nella misura massima contemporanea di non più di due clienti per volta”. E, per chi sgarra, non ci sarà nessuna mano leggera: “Immediata sospensione delle attività mercatali per non meno di 3 giorni e, comunque, sino al ripristino delle prescrizioni inottemperate”.