Era l’8 Marzo 2002. Questa la data che ha segnato una delle pagine più nere nella storia dell’ecosistema del litorale cagliaritano. Già nel 2018 alcuni dati provarono che i 370 metri cubi di sabbia nera riversata durante il ripascimento erano stati letteralmente mangiati dal mare riportando la spiaggia ai livelli cui si trovava nel 2002.

Questa problematica ha radici ben lontane, il mare di fatto non ha fatto nient altro che riprendersi la sabbia che era stata messa per coprire i milioni di metri cubi di sabbia esportati negli anni ’70 per alimentare l’industria edilizia. Un crimine contro l’ambiente che risale ormai a quasi 50 anni fa ma di cui continuiamo a subire gli effetti.