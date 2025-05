Continuano a slittare i lavori in piazza degli Arcipelaghi, ecco il video.

Tanta è l’attesa per la realizzazione del progetto di riqualificazione di Marina Piccola che prevede come è noto la creazione di spazi per lo sport, un distretto della Vela e un anfiteatro che potrà essere semi coperto. Inoltre il chiosco sarà spostato al centro della piazza con la possibilità di mettere tavolini dappertutto e lasciare spazio a tanti eventi. Queste le novità ma per la conclusione di tutti i lavori pare che dovremo aspettare ancora un’estate. Si spera in un diverso epilogo per quanto riguarda Piazza degli Arcipelaghi.

I lavori in quella che sarebbe dovuta essere la porta d’ingresso al Poetto e ai nuovi spazi pubblici sono ancora sono in fase d’evoluzione, nonostante una prima scadenza fissata nel Luglio del 2024. Sono prontamente arrivate rassicurazioni da parte dell’amministrazione, dopo una serie di lamentele dei cittadini della zona, assicurando che il progetto della Piazza sarà concluso entro l’inizio di questa stagione estiva. Per ora però quello che si nota è ancora un cantiere a cielo aperto nonostante siamo già a metà maggio.

Cantiere che si aggiunge cosi alla lista di quelli aperti in Via Roma e al porto. La città che sembrava prendere finalmente forma con l’apertura di Piazza Matteotti e il primo tratto di via Roma dovrà ancora attendere prima di poter mostrare a turisti e cittadini un nuovo look. La speranza comune è che i lavori non danneggino il turismo, ultimamente in forte espansione, specie in aree così strategiche come il Poetto.