Cagliari, ticket della sosta “impazziti”: mezz’ora di parcheggio? Il 6 agosto

l ticket della sosta da cinquanta centesimi? Per essere valido, è valido, ma solo dalle 16:10 alle 16:40 del prossimo sei agosto. Colonnine in tilt, quasi sicuramente, attorno al mercato di San Benedetto: una, in particolare, ha fatto dannare più di un cagliaritano che, nel pieno dell’emergenza per Coronavirus, è stato costretto a viaggiare con la propria automobile sino a via Pacinotti. Dopo aver inserito le monete dentro le emetittrici, il biglietto “sputato” fuori invita quasi a fare un viaggio nel futuro. E fioccano, naturalmente, le segnalazioni alla Parkar: chi chiama il numero di telefono stampigliato nel bigliettino si è sentito rispondere che “si tratta certamente di un guasto, provvederemo a risolvere tutto. L’importante è che non siano state fatte multe”.