Risale alla serata di ieri il pestaggio consumatosi all’interno del locale antica hostaria. Il racconto del titolare, Claudio Mura: “Ci trovavamo in pieno servizio, quando ad un certo punto, un uomo fa irruzione all’ingresso, chiedendo del nostro cuoco. Si è scagliato con forza prendendo a pugni il dipendente. Lo abbiamo mandato via dopo essere stati minacciati diverse volte”. Viene chiesto l’intervento delle forze dell’ordine: “Dopo avermi consigliato di sporgere denuncia, pensavamo fosse finita lì”. L’incubo continua durante la mattinata, arriva una telefonata nel locale, è lo stesso uomo della sera prima: “Veniamo minacciati di morte”. Tutta la preoccupazione di Claudio Mura riguardo la vicenda: “C’è una persona pericolosa che gira, possiamo essere aggrediti in qualunque momento”, il danno si riversa anche sui clienti: “Avevo persone sedute ai tavoli, si sono spaventate”. Chiede di essere tutelato, spiega: “Non voglio si sparga la voce che nel mio locale si verifichino queste situazioni”. Le minacce per telefono sarebbero state fatte usando il numero dell’aggressore stesso: “Si tratta di una persona che non ha paura di niente, avrebbe potuto fare una chiamata anonima”. Le fotocamere di videosorveglianza potranno dare un contributo importante per procedere all’individuazione dell’uomo, gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine sono ancora in corso.