Cagliari, terapia intensiva al completo: “Situazione drammatica” per un cardiopatico

A raccontare la disavventura è la moglie, R.M.: “Mio marito è ricoverato dal 30 ottobre nel reparto di chirurgia vascolare del Brotzu, di giorno in giorno viene rimandato l’intervento per un aneurisma dell’aorta addominale, perchè non c’è un posto libero nella terapia intensiva”.

Cardiopatico, “la situazione è drammatica”: riferisce così la donna che è in ansia per la sorte del coniuge.

Ancora problemi, quindi, nell’ambito sanitario che coinvolge, in questo caso, uno dei centri più importanti di tutta la Sardegna: la speranza della moglie è che l’uomo possa essere operato il prima possibile in modo tale da risolvere la delicata situazione clinica, che genera apprensione e preoccupazione nel nucleo familiare.