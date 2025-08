È accaduto in via Deliperi due giorni fa, il noto locale è chiuso per ferie ma ben protetto anche dal sistema di videosorveglianza che ha ripreso i malviventi fuggire a bordo di una vettura bianca, “probabilmente rubata” scrivono i titolari.

“Hanno tentato di entrare per rubare al bar, le sirene hanno suonato e sono scappati. Avevano una macchina bianca sicuramente rubata ed erano in 5 (abbiamo i video), persone che sicuramente conoscono bene il posto”.

“Massima allerta” insomma, con questa testimonianza i titolari avvisano colleghi e cittadini al fine di prestare attenzione soprattutto la notte. Il locale è chiuso per ferie, “cosa pensavano di trovare? Prodotti per l’igiene del locale e due bibite? Per di più calde. Grazie per il danno recato alla serranda”.