“Chi ha conosciuto Asia sa quanto lei fosse una persona genuina, piena di vita e piena di amore che ha sempre donato al prossimo.

Con questa raccolta fondi vorremmo fare un murale in sua commemorazione per ricordarla.

Chiediamo anche un piccolo contributo per aiutarci in questa nostra iniziativa, ringraziamo in anticipo le persone che anche con una piccola donazione ci aiuteranno.

Grazie a tutti anche da parte della nostra piccola Asia” scrivono gli amici.

Non dimenticheranno mai la giovanissima che è caduta dallo scooter a Is Pontis Paris: studiava all’alberghiero di Monserrato, la sua vita si è spezzata nel reparto di rianimazione del Brotzu ma non prima di compiere l’ultimo gesto d’amore. I suoi organi, infatti, sono stati donati. Attraverso il murale i suoi amici vogliono ricordare il suo dolce sorriso e la genuinità di una ragazza bella e solare che è rimasta impressa nel cuore di tutti.

https://gofund.me/6124056c