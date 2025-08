Vetri sfondati e abitacoli rovistati anche per portar via solo qualche moneta: i danni sono ingenti. C’è chi ha subito la visita dei ladri anche “5 volte in un mese” e chi, invece, ha visto sparire addirittura i tergicristalli. La preoccupazione aumenta, come la rabbia, e sempre più residenti invocano “una sorveglianza maggiore”.

Una situazione che va avanti da tempo ma che in questi ultimi mesi sembra peggiorata: si susseguono le segnalazioni da parte dei cittadini che, più volte, hanno anche avvistato persone “sospette” guardare dentro le macchine.

“Tenete d’occhio le macchine, sta girando un uomo che le apre per frugare dentro, senza farsi scrupoli di nulla” ha spiegato un cittadino di Quartucciu. “Alle 4 del mattino era dentro la nostra la macchina, che tra l’altro era parcheggiata a casa, ma non si è assolutamente messo problemi a scavalcare la recinzione. Per fortuna non ha fatto in tempo a danneggiarla, si è portato via solo qualche moneta, ma l’idea che qualcuno abbia toccato e rovistato una cosa privata è altamente rivoltante, oltre lo spavento”.

Ecco la descrizione: “Se può essere d’aiuto era un uomo di mezza età, capelli cortissimi, quasi pelato, indossava pantalocini, una canotta blu e delle ciabattine”.

Le zone interessate o preferite dai ladri? Pressoché tutte. Da via Pace a via Paganini, le testimonianze raccontano innumerevoli episodi avvenuti un pò ovunque.

E a Selargius la situazione non va meglio, anzi: “Oramai sono troppi gli episodi relativi a furti e danneggiamenti che colpiscono i cittadini, il sindaco può attivare, tramite il prefetto ed il questore, una sorveglianza maggiore”.