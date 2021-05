Cagliari: tenta di rubare una Giulietta da “Acentro”, poi si scaglia contro una guardia giurata

E’ avvenuto ieri sera a Cagliari: i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto per rapina impropri un 37enne di Selargius, incensurato. Questi alle precedenti ore 18:20 circa, si è introdotto all’interno della concessionaria auto “Acentro” di via Calamattia e con l’utilizzo di alcune chiavi universali in suo possesso è riuscito ad aprire una cassetta di sicurezza al cui interno erano conservate le chiavi di un’Alfa Romeo Giulietta, ancora da immatricolare e di cui si è impossessato. Dopo aver percorso circa cinquanta metri, accortosi della presenza di una guardia giurata, in quel momento in servizio di vigilanza all’interno dell’azienda, l’uomo ha parcheggiato l’auto e si è allontanato a piedi per raggiungere l’uscita. L’addetto alla vigilanza però, resosi conto dei suoi movimenti, si è avvicinato per chiedergli spiegazioni e il ladro, dopo aver risposto in modo evasivo, si è dato alla fuga. Inseguito e fermato poco dopo, ha tentato di colpire la guardia giurata al volto e l’ha spintonata. I carabinieri, giunti immediatamente sul posto, hanno preso in consegna l’uomo, nel frattempo immobilizzato. Le chiavi utilizzate per aprire la cassetta di sicurezza sono state sottoposte a sequestro probatorio penale. L’uomo è stato arrestato e, al termine della redazione dei verbali inerenti all’accaduto, su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del processo con rito direttissimo previsto per la mattinata di oggi.