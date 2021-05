Maracalagonis, l’sos: “1500 cittadini senza medico di base, ci sentiamo abbandonati”

Non hanno più il medico di base dal primo maggio, “non sapevamo niente, non hanno nominato ancora nessuno e quindi, adesso, siamo 1500 pazienti senza medico. Molti sono anziani, seguono una terapia e – spiega la donna a Radio Casteddu – non si sa come fare per le ricette perché la guardia medica pare che segua solo le urgenze. Che qualcuno faccia qualcosa, insomma, che venga nominato un sostituto.

Io ho scoperto che è andato in pensione dalla segreteria telefonica quando ho chiamato per fare una ricetta.

Gli altri medici in paese non hanno posti disponibili altrimenti avremmo cambiato”.

Risentite qui l’intervista di Paolo Rapeanu e Gigi Garau