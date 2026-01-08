Momenti di panico ma fortunatamente una storia a lieto fine quella di un 50 enne che questa mattina nel quartiere Castello a Cagliari.

L’uomo mostrava chiari intenti di buttarsi nel vuoto dal parapetto di una palazzina. L’intervento dei carabinieri, avvisati dalle numerose persone preoccupate chiaramente per ciò che stava avvenendo, è stato fondamentale: con enorme professionalità e umanità hanno parlato con l’uomo, salvandogli la vita.

Il personale del 118 ha poi preso in cura l’uomo a livello fisico e psicologico