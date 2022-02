Cagliari, tensione a Pirri: scritta sul muro della Municipalità contro il consigliere Fanari

Scritta sul muro della Municipalità di Pirri contro il consigliere Fdi Matteo Fanari. L’esponente del parlamentino pirrese era intervenuto nei giorni scorsi per denunciare gli ultimi episodi di vandalismo (auto incendiate nelle vie Chiesa, Balilla e Legnano). Oggi gli insulti sul muro. A raccontare l’episodio è la vittima, nella propria pagina Facebook. “Non sono uno “sbirro” e se anche lo fossi ne sarei fiero. Porto le stellette da quasi vent’anni con orgoglio e onore e lo faccio con la stessa passione del primo giorno.

Mi dispiace che questo schifo sia stato realizzato nella sede della Municipalità magari con l’intento di incutermi paura oppure distogliermi dalle mie idee.