Comune di Cagliari, quasi centomila euro a un giornalista per curare la comunicazione dei parchi

Quasi 100 mila euro in 3 anni a un giornalista che dovrà curare la comunicazione dell’amministrazione comunale sui parchi e sul verde pubblico. E che dovrà iniziare a lavorare “in via d’urgenza”. L’iniziativa è del Comune di Cagliari che aggiudicato il “servizio triennale di comunicazione per il Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica”, al giornalista Gianluca Zuddas, vincitore di un bando di gara.

Oltre a Zuddas avevano presentato un’offerta Guido Garau (direttore del giornale online Cagliaripad) e Michele Salis. La commissione di gara ha subito escluso Garau per “la presenza dell’offerta tecnica e dell’offerta economica all’interno dell’area della busta amministrativa, con violazione del principio di separazione dell’offerta economica da quella tecnica”, mentre gli altri due partecipanti, esaminata la documentazione amministrativa presentata, sono stati ammessi al prosieguo.

Alla fine il punteggio migliore l’ha ottenuto Zuddas che si è aggiudicato il servizio da consegnare “in via d’urgenza, essendo immediatamente necessario un supporto tecnico specialistico per lo sviluppo e la gestione dei temi della comunicazione esterna ed interna dedicati alle attività”. La spesa per le casse comunali è di 94 mila 500 euro, oltre 3 mila 780 di cassa professionale Inpgi al 4%. L’importo a base di gara era di 105 mila euro.