Gaia e Giulia travolte da un’auto in viale Marconi a Cagliari: “Stavano attraversando sulle strisce pedonali”

Sono state investite sulle strisce pedonali di viale Marconi a Cagliari Gaia Andreuccetti di Selargius e Giulia Spiga di Quartu, le due diciannovenni in lotta per la vita all’ospedale: la prima si trova sempre in prognosi riservata al Policlinico di Monserrato e ieri, fortunatamente, ha aperto gli occhi e ha parlato. L’amica, invece, è ancora in Rianimazione al Brotzu, sempre in gravi condizioni. Intanto, dalle indagini degli agenti della polizia Locale, agli ordini del comandante Guido Calzia, è emerso che la Renault ha investito le due giovani sulle strisce. La donna al volante, una commerciante 62enne di Quartu, che lavora a Cagliari al mercato civico di San Benedetto, sarà multata per una doppia infrazione del Codice della strada: gli articoli sono il 141 e il 191. Il primo è legato alla velocità, la guidatrice avrebbe superato il limite. Il secondo riguarda il comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni, e tra i richiami c’è anche quello legato all’attraversamento sulle strisce pedonali.

Ora, a indagini terminate, rimane l’aspetto più importante del terribile incidente avvenuto all’alba di sabato scorso: le condizioni di salute delle due ragazze. Le famiglie e gli amici sperano di ricevere, quanto prima, buone notizie dagli ospedali.