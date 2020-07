Cagliari, tempi duri per Truzzu: “Dalla A alla Z, vi raccontiamo l’alfabeto delle promesse mancate del sindaco”

Di



cagliari

Cagliari, tempi duri per il sindaco Paolo Truzzu. Dopo il sondaggio flop sull’Unione Sarda, nel quale l’80 per cento dei cagliaritani partecipanti ha di fatto bocciato il suo operato del primo anno, l’opposizione di centrosinistra organizza“Cagliari mi sta a cuore”: da domani una lettera per ogni promessa mancata di Truzzu- La A sarà l’aliga?