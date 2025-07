Violenza inspiegabile ieri sera in una casa di Nettuno, vicino Roma. Un ragazzo di 33 anni ha aggredito a martellate i genitori di 73, forse a seguito di una discussione. Il giovane li ha colpito alla testa, in viso e alle braccia. I due anziani sono riusciti a scappare chiedendo aiuto ad un vicino. Il 33enne, invece, dopo aver tentato la fuga, si è presentato spontaneamente ai carabinieri confessato i fatti.

Il giovane è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio ed è stato accompagnato nel carcere di Velletri. Per i due 73enni, ricoverati in ospedale, una prognosi di più di un mese ma non sono in pericolo di vita.