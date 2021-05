Cagliari, tamponamento in viale Marconi: due donne all’ospedale

Cagliari. Incidente stradale con un tamponamento fra due auto questa mattina nel viale Marconi. A causa dell’urto piuttosto violento, le due conducenti sono rimaste ferite e per questo soccorse da due ambulanze del 118 e trasportate al PS dell’ospedale Brotzu, con assegnato codice giallo. Inevitabili i disagi per il traffico pendolare in ingresso in città. Sul posto è intervenuto il personale della Polizia Locale per regolare la viabilità e per svolgere i rilievi di legge.