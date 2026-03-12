Officine artistiche, ma anche Casa dei giovani: crescono le funzioni che avrà Palazzo Paolo De Magistris, tra il Corso e via Maddalena, dopo i lavori di restauro iniziati nel 2015 e conclusi nel 2020. La Giunta comunale di Cagliari ha approvato, su proposta dell’assessora Anna Puddu, le linee di indirizzo per l’attuazione all’interno della struttura di un centro multifunzionale che risponda simultaneamente agli obiettivi delle linee regionali del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2019, del Dup e del Plus della Città di Cagliari per il triennio 2026-2028 e della intesa con la Asl Cagliari per la realizzazione di un progetto di prevenzione e promozione della salute, presa in carico integrata e trattamento, destinato ai giovani per la realizzazione di attività ricreative, culturali, artistiche, di formazione e animazione.

Le linee di indirizzo approvate prevedono collaborazioni con l’Università di Cagliari, la Asl e associazioni e cooperative sociali, con l’obiettivo di realizzare percorsi di co-progettazione per la gestione partecipata dello spazio attraverso partenariati pubblico-privati, ATI o cooperative giovanili. Diversi anche gli assessorati comunali coinvolti: in particolare, visto l’obiettivo progettuale che presenta carattere trasversale, l’assessorato alla Cultura, spettacolo e turismo e quello alla Pubblica istruzione, sostegno allo studio e alla conoscenza, con il necessario coordinamento in capo al servizio Politiche sociali e della casa.