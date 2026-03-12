Il Comune di Cagliari, su proposta dell’assessora Anna Puddu, ha approvato lo schema di accordo di collaborazione con gli ospedali Brotzu e San Giovanni di Dio per la gestione integrata del livello assistenziale “Dimissioni Protette”. L’intesa, della durata di cinque anni, rientra nel PLUS 2026-2028 e nell’accordo di programma tra Comune e Azienda sociosanitaria di Cagliari.

Il progetto prevede percorsi integrati di continuità assistenziale per persone fragili ricoverate in ospedale, con l’obiettivo di garantire cure assistite direttamente al domicilio e prevenire ricoveri non necessari.