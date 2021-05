Cagliari, “sventrato” tra i disagi viale Sant’Avendrace: Truzzu annuncia anche la pista ciclabile. Sopralluogo del sindaco nel cantiere del senso unico: “Nei giorni scorsi ho fatto un sopralluogo in viale Sant’Avendrace dove sono iniziati i lavori di riqualificazione dopo il sondaggio che ha coinvolto residenti e attività del quartiere. Lavori che dureranno circa un anno e saranno suddivisi in lotti per creare meno disagi possibili ad attività e cittadini. Capisco il disappunto di alcuni, ma questi lavori andranno a beneficio di tutta la comunità di Sant’Avendrace. La prima parte dell’intervento prevede la demolizione del manto stradale, la sostituzione di tutte le condotte idriche, la risistemazione delle reti elettriche e dei lampioni e la realizzazione dei nuovi parcheggi sul lato Santa Gilla. Una volta terminato questo lato si interverrà su quello opposto, dove sarà realizzata la ciclabile in quota con il marciapiede”.