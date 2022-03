Cagliari, la rabbia dei residenti delle case popolari: “Case invase dai liquami, l’autospurgo non basta”

Fogne ko da mesi nelle case parcheggio tra via Is Mirrionis e via Timavo a Cagliari, con una quarantina di famiglie sul piede di guerra. Anche oggi, nonostante l’ennesimo intervento del Comune, che ha fatto arrivare un autospurgo, “scortato” dalla polizia Locale. Ma, stando al racconto degli stessi residenti, si sono vissuti momenti di tensione. Tiziana Saba, una delle residenti, è furibonda: “Siamo in questa situazione da ottobre, i nostri appartamenti sono invasi dai liquami e non sappiamo se stavolta sarà la volta buona”, spiega. “Un nuovo grave danno c’è stato tra venerdì e lunedì, proprio nel weekend “. Gli incaricati dell’amministrazione comunale hanno risucchiato i liquami dalle cantine delle case popolari e dagli appartamenti, ma il peggio non sarebbe assolutamente passato.

“Siamo molto arrabbiati, gli appartamenti sono rovinati. L’abbiamo urlato agli ingegneri, anche oggi: fate dei lavori definitivi, qui ci sono decine di famiglie che vogliono vivere serene”.