Duro colpo al locale di via Pergolesi “La Pergola Bianca”. Il noto ritrovo cagliaritano, su provvedimento del Comune, resterà chiuso dall’8 marzo al 15 marzo 2025 compreso per occupazione abusiva di suolo pubblico. Sedie tavolini non sono stati rimossi, e sembra che i proprietari dell’attività non abbiano posto in essere alcuna misura legale per evitare tale misura, nè abbiano pagato eventuali sanzioni per continuare regolarmente l’attività.