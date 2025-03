Ovodda, “c’è chi porta a passeggio il cane, a noi piace andare in giro con i cammelli”: risponde Michele Ladu, il proprietario del quadrupede a spasso per il carnevale che ha mobilitato mezza Italia. Manda un messaggio a Enrico Rizzi per controbattere alle accuse pesanti riguardo i maltrattamenti sugli animali. “Noi abbiamo una tradizione millenaria” che impone il rispetto verso l’ambiente e gli animali, liberi all’area aperta “come siamo liberi noi”. E anche per il cammello Rodolfo la vita non è diversa. Anzi. Salvato da uno spazio angusto, ora passeggia in un vasto terreno circondato da erba e vegetazione varia. Si intravede alle spalle del suo amico mentre parla, in un video pubblicato su Facebook, e spiega il disaccordo nei confronti di Rizzi. Ogni tanto una passeggiata anche in paese, come se fosse un cagnolino a guinzaglio con il padrone, ma niente di strano per loro che conoscono Rodolfo, il cammello salvato da Michele.