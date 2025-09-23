“Mobilità sostenibile e condivisa, percorsi ciclopedonali e riqualificazione urbana, potenziamento del trasporto pubblico locale, prevenzione, manutenzione e sicurezza stradale: sono i punti cardine della nostra idea di città”. L’ha detto il sindaco Massimo Zedda, stimando in circa 428 milioni di euro all’anno nell’Isola i costi sanitari conseguenza degli incidenti stradali.

“In occasione della Settimana europea della mobilità, ho partecipato al convegno “Mobilità verso tutti. Verso città accessibili, inclusive e sostenibili” organizzato dal Centro regionale di programmazione. Bisogna intervenire sulle condizioni drammatiche in cui versano le nostre strade. L’ampliamento della Città metropolitana ci porterà a una gestione rinnovata del patrimonio comune anche in questo senso”, ha aggiunto.