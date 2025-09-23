Dopo un primo tempo non esaltante nella ripresa i ragazzi di Pisacane cambiano marcia e trascinati da un Felici in condizioni strepitose si regalano una nuova sfida con il Napoli di Antonio Conte.

Rossoblu in vantaggio dopo solo un minuto dall’ inizio della gara grazie ad un calcio di rigore concesso per un fallo di Cittadini su Borrelli autore di uno spunto in area sulla destra ,dal dischetto Gaetano supera Pisseri con un bel tiro angolato che il portiere frusinate intuisce ma non riesce a respingere.

Il Frosinone prova a reagire ed al 17° minuto si rende pericoloso con Kvernadze che sfiora il palo alla destra di Ciocci , ma sono ancora una volta i rossoblu che impensieriscono i frusinati con Kilicsoy che servito da una bella verticalizzazione di Gaetano si trova in posizione favorevole ma viene recuperato da un difensore che facilita l’intervento di Pisseri in uscita.

Altra ghiotta occasione per il Cagliari con Gaetano al 26° che pero’ calcia alle stelle da posizione favorevolissima .

Come spesso accade nel calcio a seguito di occasioni sprecate si arriva a subire il gol degli avversari che al 36° raggiungono il pari sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Vergani che sorprende la difesa rossoblu segnando da pochi passi.

Dopo soli tre minuti i rossoblu rischiano lo svantaggio per un colpo di testa di Ndow che colpisce in pieno la traversa . Pisacane e’ costretto a fare un cambio al 45° in quanto Zappa non riesce a continuare la gara e viene sostituito da Di Pardo .Finisce cosi’ la prima frazione di gioco sul risultato di 1 a 1 .

All’ inizio della ripresa Deiola e Felici sostituiscono Rog e Kiliçsoy , la squadra inizia con un piglio diverso e gia’ al 48° minuto Mazzitelli avrebbe la possibilita’ segnare di testa ma risponde alla grande Pisseri e subito dopo Borrelli a seguito di una grande giocata di Felici non riesce a segnare da pochi passi .

Vantaggio rossoblu che arrivera’ solo al 67° minuto con Borrelli che mettera’ in rete di piatto dopo un’ azione travolgente di Felici .

Al 76° minuto Pisacane sostituisce Gaetano con Esposito che dopo soli quattro minuti vince un rimpallo imbeccando Idrissi che a sua volta serve Felici che entra in area e batte Pisseri .

All’85° minuto arriva il Poker con Cavuoti che grazie ad una perfetta imbucata di Esposito porta i rossoblu sul 4 a 1 .

Grande prova di Felici che conferma il suo stato di grazia e trascina il Cagliari con le sue giocate travolgenti . A dicembre i ragazzi di Pisacane affronteranno il Napoli per una nuova sfida tutta da scoprire.