Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 24 Settembre L’aumento dell’alta pressione determinerà tempo stabile e soleggiato. I venti saranno moderati e il mare mosso . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornat a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 7 ° C e la minima di 19 °C. I venti saranno tesi e provenienti da Nordovest per l’intera giornata. Il mare sarà poco moss o . A Sassar i la giornat a sarà in prevalenza poco nuvolosa . Nella notte sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 22 °C e la minima di 14 °C. I venti sarann o moderat i al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Ovest-Nordovest per tutta la giornata. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 25 ° C e la minima di 17 ° C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Nord-Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il m are sarà mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 4 ° C e la minima di 1 5 °C. I venti sarann o tesi e provenienti da Ovest-Nordovest per tutta la giornata. Il primo mercoledì d’Autunno sarà pertanto prevalenza sereno , con temperatur e in calo che raggiunge ranno a massime di 27 ° C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba