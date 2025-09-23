Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 24 Settembre L’aumento dell’alta pressione determinerà tempo stabile e soleggiato. I venti saranno moderati e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 27°C e la minima di 19°C. I venti saranno tesi e provenienti da Nordovest per l’intera giornata. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Nella notte sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 14°C. I venti saranno moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Ovest-Nordovest per tutta la giornata. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 17°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nord-Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il mare sarà mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 24° C e la minima di 15°C. I venti saranno tesi e provenienti da Ovest-Nordovest per tutta la giornata. Il primo mercoledì d’Autunno sarà pertanto prevalenza sereno, con temperature in calo che raggiungeranno a massime di 27°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba