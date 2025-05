“Sono molto preoccupato per le notizie che arrivano da piazza Nazzari, riguardo la protesta da parte di alcuni boxisti che si occupano della vendita del pesce”. A intervenire sulla vicenda è il consigliere comunale Roberto Mura, che ha portato il tema all’attenzione dell’aula durante l’ultima seduta. “Le richieste credo che debbano trovare assoluta risposta”, ha affermato, sottolineando che se si è arrivati a una forma di protesta, “evidentemente le interlocuzioni con l’amministrazione non stanno andando così bene”. Mura ha espresso perplessità anche rispetto alle comunicazioni ricevute in precedenza: “Sono preoccupato anche in funzione del fatto per cui le comunicazioni da parte dell’amministrazione erano rassicuranti”. E ha precisato che il suo intervento vuole essere un gesto di apertura verso i cittadini e non un attacco politico: “La mia è una mano tesa per fare fronte all’esigenza dei cittadini, non una critica ma un dialogo costruttivo”. Ha poi aggiunto: “Se alcuni boxisti non sono contenti, anche i cittadini di conseguenza faticano ad esserlo. Chiedo all’amministrazione di interloquire”. Il consigliere ha infine segnalato che “risultano anche alcune problematiche riguardanti le celle frigo, non solo per i pescivendoli. Alcune sono state risolte, altre persistono”. Nei giorni scorsi, alcuni venditori di pesce del mercato di piazza Nazzari hanno inscenato una protesta simbolica abbassando temporaneamente le serrande dei propri box. Un gesto volto a richiamare l’attenzione dell’amministrazione comunale su diverse criticità emerse dopo il recente trasferimento nel nuovo mercato. I commercianti denunciano problematiche strutturali, difficoltà nell’eseguire le pulizie in modo adeguato e altre inefficienze che renderebbero complicata la gestione quotidiana dell’attività. La richiesta è chiara: un confronto diretto e risolutivo con il Comune, affinché il mercato possa davvero rappresentare un luogo funzionale e accogliente per lavoratori e cittadini.