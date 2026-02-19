Quasi un’abitudine quella di scaricare ciò che non serve in quell’angolo di marciapiede accanto ai bidoni: ci finisce di tutto, come spesso segnalato anche pubblicamente dai residenti che non possono far altro che avvisare le istituzioni dell’ennesimo sfregio alla città del sole. Il quartiere è quello della Marina, caratterizzato dalle strette vie molte volte deturpate da chi non ha rispetto verso il bene pubblico. E questa lavatrice, che ha smesso di funzionare, è solo uno dei tanti ricordi lasciati, abbandonati dagli incivili. Regna sul marciapiede, impossibile passare poiché occupa tutto lo spazio e al Comune non resta che intervenire, ancora una volta, per restituire il decoro sfregiato dai soliti ignoti.