È accaduto ieri sera, la donna di 96 anni, Antonietta Piras, è stata trovata oramai priva di vita da una nipote. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti, è stata disposta l’autopsia dalla Procura di Cagliari per stabilire le cause del decesso. In paese la notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno, Piras era molto conosciuta e ben voluta.

Massimo Pinna, sindaco di Villasor: “Ieri la signora è stata rinvenuta a casa, morta, non la sentivano da giorni e sono andati i carabinieri con il medico di famiglia, ma la situazione ha destato dei sospetti. È partito il protocollo, forse già questa mattina verrà effettuata l’autopsia per capire se la sua morte sia naturale oppure no. Era una donna molto riservata, autonoma, abitava in una zona centralissima del paese e usciva per svolgere le commissioni. Speriamo non sia tratti di qualcos’altro che non sia una morte naturale, aspettiamo gli sviluppi”.