Ogni giorno è tra le macchine e lo smog al semaforo per vendere qualcosa e mettere in tasca qualche soldo per campare: tutti lo conoscono e gli vogliono bene, si distingue per il suo buon animo. Pochi giorni fa alcuni ragazzini gli hanno rubato lo zaino contenente pacchi di fazzolettini da vendere e 30 euro, guadagnati con immenso sacrificio, pochi ma estremamente necessari per il giovane che non ha lavoro. Alcuni cittadini sono venuti a conoscenza del fatto e si sono subito prodigati al fine di aiutare il ragazzo: grazie anche al passaparola sui social, c’è chi ha donato conforto e un piccolo contributo. “Era molto dispiaciuto, amareggiato per quello che è accaduto.

La dignità di questo ragazzo è un esempio per tutti, non voleva accettare ciò che gli ho offerto” spiega una cittadina.

“Mi diceva “non posso”. Ho insistito molto.

Siamo in tanti ad Assemini a dare sostegno a questo ragazzo e questo è molto bello”