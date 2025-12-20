Il centrodestra ha presentato oltre 300 emendamenti al bilancio comunale, frutto di un lavoro articolato e responsabile, con una particolare attenzione ai temi sociali e ai bisogni reali della città.

Le proposte intervengono sul sostegno al diritto allo studio, sul rafforzamento dei servizi educativi e sull’attenzione alle famiglie; sulla riqualificazione e manutenzione delle strade e dei marciapiedi, troppo spesso trascurati; sul tema della sicurezza urbana e stradale, attraverso interventi di messa in sicurezza, illuminazione e potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.

Un capitolo rilevante riguarda il sostegno alle attività produttive, con misure pensate per accompagnare chi lavora e investe in città, e la valorizzazione del patrimonio culturale e storico, inteso non come vetrina, ma come leva di identità, sviluppo e attrattività.

“Gli emendamenti presentati rappresentano una visione alternativa e concreta di città: meno annunci, più scelte; meno spesa indistinta, più risorse indirizzate a obiettivi chiari e misurabili. Ora la responsabilità è dell’Amministrazione e della maggioranza: ascoltare le proposte o continuare a ignorare le priorità quotidiane dei cittadini”, spiegano i consiglieri.

“Il centrodestra continuerà a fare la propria parte, con serietà e coerenza, perché il bilancio non è un atto tecnico, ma il principale strumento politico per migliorare la qualità della vita dei cagliaritani”, concludono.