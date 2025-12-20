Il 24 Dicembre al Relax Wine Bar di Quartu Sant’Elena torna l’appuntamento natalizio più atteso dell’anno. Una vera istituzione nell’hinterland cagliaritano.

Nato quasi per gioco, per dare a tutti la possibilità di trascorrere la Vigilia insieme alla grande famiglia del Relax e farsi gli auguri in un clima di leggerezza con tante bollicine.

L’occasione giusta per ritrovarsi con chi ci accompagna da sempre e chi si è unito strada facendo.

Storie diverse, senza confini geografici, unite dall’amore per i cocktail, dalla gentilezza e dalla qualità delle esperienze.

È il momento in cui ci diamo una pacca sulla spalla per il percorso fatto. Insieme al nostro team abbiamo costruito eventi di successo, che hanno dato forma a uno stile diventato nel tempo il nostro segno distintivo.

Buona musica, passione per la mixology — arte che prende forma nelle suggestioni di un drink orchestrato per veicolare emozioni — piatti realizzati con prodotti di eccellenza e focus costante sull’atmosfera sempre rilassata e tranquilla.

Il brindisi della Vigilia lo dedicheremo non soltanto al nostro brand, che cresce e si conferma, dopo dieci anni, come punto di riferimento per le serate del Sud Sardegna, ma soprattutto alle persone che continuano a dimostrarci affetto scegliendo di trascorrere con noi i loro momenti più preziosi.

Il 24 dicembre, dalle 18:00 alle 21:00, vi aspettiamo a Quartu Sant’Elena, in viale Colombo 346, per il miglior omaggio a un 2025 da ricordare e come augurio per un 2026 da vivere in Relax. Come sempre, al Relax Wine Bar.

