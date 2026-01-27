Una studentessa di 14 anni è stata investita questa mattina in via Peretti, a Cagliari, mentre stava andando a scuola. L’impatto ha provocato momenti di apprensione, ma le condizioni della ragazza non destano preoccupazione. Soccorsa dal personale del 118, è stata accompagnata all’ospedale Brotzu per accertamenti, senza aver riportato lesioni di particolare gravità.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione dell’esatta dinamica dell’investimento. Accertamenti sono in corso per chiarire le responsabilità.

Via Peretti si dimostra ancora una volta una strada pericolosa per i pedoni: qui, due anni fa, un ragazzo di appena 15 anni Xuanming Guan, venne ucciso da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Anche lui stava andando a scuola.