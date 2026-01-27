Nell’ambito delle costanti attività di controllo nel settore della somministrazione alimentare, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cagliari hanno effettuato una verifica ispettiva presso un’attività di preparazione e vendita di pizze al taglio nel quartiere del Poetto.

L’intervento, mirato a garantire la sicurezza dei consumatori e il rispetto delle normative igienico-sanitarie, ha fatto emergere gravi irregolarità nella gestione dell’esercizio, riconducibile a una società di gestione il cui legale responsabile è un 42enne cagliaritano. Durante il sopralluogo, i militari hanno riscontrato condizioni igieniche dei locali non conformi agli standard previsti, evidenziando una diffusa presenza di ragnatele e insetti all’interno degli ambienti di lavorazione.

Particolarmente critica è risultata la gestione dell’approvvigionamento idrico: è stato infatti accertato che l’attività utilizzava acqua attinta da fonti alternative, non essendo collegata alla rete idrica pubblica, in totale assenza delle necessarie certificazioni che ne attestassero la potabilità e la provenienza, con potenziali rischi per la salute pubblica.

Alla luce delle violazioni riscontrate, i Carabinieri del NAS hanno proceduto al sequestro amministrativo dei locali, delle attrezzature e dei prodotti alimentari lì custoditi. Al responsabile legale sono state contestate sanzioni amministrative per un importo totale di 13.000 euro ed è stata informata l’Autorità Sanitaria Locale per i provvedimenti di competenza.