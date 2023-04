Cagliari, stroncata da un cancro in due mesi: addio alla pediatra Maria Francesca Vardeu

È andata in pensione il primo gennaio, un mese e mezzo dopo ha scoperto di avere un cancro che non le ha lasciato scampo. Maria Francesca Vardeu, una delle pediatre più conosciute di tutta Cagliari (ha avuto per decenni l’ambulatorio in piazza San Rocco, poi si è trasferita in via Carloforte) è morta a settant’anni in un letto dell’hospice di via Jenner. Ha visitato e seguito, nel periodo più complesso da un punto di vista della salute della vita, centinaia di bambini e bambine, lasciando in tutte le famiglie un buonissimo ricordo. Appassionata dell’arte, collaborava spesso con le organizzazioni culturali, sociali e religiose che operano nella chiesetta di Santa Chiara, dietro piazza Yenne. A Stampace, infatti, era conosciutissima e benvoluta da tutti. “Se n’è andata via troppo presto”, dice, singhiozzando, il fratello Salvatore. “In pensione dal primo gennaio, non se l’è proprio goduta. Ha scoperto di avere un tumore ai linfonodi, ma nessuno pensava che la malattia sarebbe stata così rapida. Maria Francesca ha sempre messo al primo posto i bimbi e la loro salute, tanto che anche da pensionata era molto preoccupata per la carenza dei pediatri in città”.

Il funerale è stato celebrato nel pomeriggio nella parrocchia di San Giacomo Apostolo, a Orosei. Accanto alla pediatra, nel suo ultimo viaggio, oltre al fratello c’erano la mamma Rosaria Chessa, la sorella Rossella e tutti i nipoti.