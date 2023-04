Ritrovato vivo uno dei sub dispersi nei mari della Sardegna, è Giovannino Pinna

È stato ritrovato vivo Giovannino Pinna, il sub 35enne di Sassari disperso da ieri dopo che l’imbarcazione, sulla quale si trovava insieme al suo amico Davide Calvia, ancora disperso, era affondata. Il giovane è stato notato e subito soccorso da un passante sulla spiaggia del nono pettine, in territorio di Sorso. Le forze dell’ordine e i soccorritori si sono precipitati sull’arenile nel giro di pochi minuti: sicuramente sarà portato in ospedale per essere visitato. Le ricerche dei due sassaresi erano state sospese qualche ora fa a causa anche delle condizioni meteomarine decisamente sfavorevoli. Tutti, ora, pregano di ritrovare vivo anche il trentottenne sparito da oltre ventiquattro ore dal mare davanti a Stintino.