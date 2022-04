Cagliari, nuova ondata di strisce blu in arrivo: viale Bonaria verso la sosta a pagamento

Una nuova ondata di strisce blu in arrivo. Si parte dai 75 posti auto del parcheggio di via Caboni che fino a poco fa erano gestiti in via esclusiva da una palestra nelle vicinanze, ma si andrà avanti e altri stalli attualmente gratuiti diventeranno a pagamento. E questo perché il Comune deve risarcire la società Parkar che ha perso parcheggi che aveva in gestione a causa dei lavori della metro. E oggi, nel corso della commissione Mobilità che si è svolta in via Caboni, è arrivata un’altra indicazione: potrebbero diventare blu i parcheggi di viale Bonaria dello spiazzo davanti al cimitero e nella salita che porta alla basilica.

“Siamo in debito con Parkar che ha perso i parcheggi coi lavori per la metro”, ha spiegato l’assessore alla Mobilità Alessio Mereu, “per cui dobbiamo trovare spazi da destinare alla sosta a pagamento in virtù di un contratto che dobbiamo rispettare. Stiamo facendo alcune valutazioni, soprattutto per quelle aree di sosta che non vengono utilizzate dai residenti, ma solo da quegli che bloccano i parcheggi a lungo bloccando la rotazione che invece è proprio quella che vogliamo garantire”.